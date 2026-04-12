Juventud mereció más, pero no pudo quebrar el 0-0 frente a Deportivo Rincón

El Juve tuvo un amplio desempeño, pero no alcanzó para marcar la diferencia en el arco. Foto: Juventud.

En una tarde donde el fútbol y las intenciones estuvieron del lado local, Juventud Unida Universitario igualó 0-0 ante Deportivo Rincón de Neuquén en el Estadio Mario Sebastián Díez.



A pesar de haber dominado gran parte del encuentro y de contar con las mejores ocasiones, el equipo puntano se quedó con el sabor amargo de no poder transformar su superioridad en el marcador.



Un primer tiempo de dominio local



El partido comenzó con un trámite equilibrado, donde la visita intentó jugar de igual a igual durante los primeros minutos. Sin embargo, con el correr del reloj, Juventud fue de menos a más y empezó a inclinar la cancha.



La primera gran ilusión de la tarde nació de un remate rasante que pasó rozando el poste, encendiendo el aliento de la hinchada local.



Pocos minutos después, la fortuna le fue esquiva al "Juve" cuando un potente disparo se estrelló en el palo, manteniendo el suspenso en la capital puntana.



El dominio se profundizó con las incursiones de Ezequiel Sosa, quien estuvo cerca de abrir la cuenta en varias oportunidades.



Por su parte, Rincón solo pudo inquietar mediante un remate de media distancia de Ezequiel Ávila tras superar la presión local, pero el intento no tuvo mayores consecuencias.



Complemento trabado



En la segunda mitad, el ritmo del partido cambió. Juventud no logró mantener la precisión quirúrgica de la primera parte y el juego se volvió más cortado y friccionado.



Si bien el equipo de San Luis mantuvo la iniciativa, le costó encontrar los caminos ante un Deportivo Rincón que se plantó con firmeza cerca de su arco y renunció casi por completo a la posesión de la pelota.



Sin grandes llegadas en los minutos finales, el encuentro se diluyó en un empate que castiga la falta de eficacia de Juventud y premia el orden defensivo de los neuquinos.



El equipo puntano mostró una versión sólida y un crecimiento futbolístico importante, aunque se fue con la cuenta pendiente de haber dejado escapar puntos en casa por falta de gol.

