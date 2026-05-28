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Villa Mercedes

Silbidos y abucheos en un acto con Poggi

El Gobernador decidió no hablar tras el fuerte descontento de las familias por la demora del evento y el malestar docente.

Por redacción
| Hace 1 hora
Polémica en el encuentro; los abucheos no tardaron en llegar. Foto: captura de video.

La indignación fue notoria en la ceremonia central de celebración del Día de los Jardines de Infantes, en la Avenida Mitre, frente a la Intendencia Municipal.

 


Los gestos de reprobación hicieron que el mandatario decidiera no hacer uso de la palabra. Al parecer, los familiares se molestaron por la demora en el inicio (estaba previsto a las 14:10 y empezó a las 15:10).

 


Otras fuentes señalaron que, a la bronca de los padres por el plantón que le hicieron pasar a los chicos, se le sumó el creciente malestar por la falta de respuestas a los reclamos del sector docente.
 

 

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