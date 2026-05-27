Las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y del fin de clases

El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones de invierno estarán divididas en tres períodos diferentes a lo largo de julio, una modalidad que busca ordenar el calendario educativo y favorecer el movimiento turístico durante la temporada invernal.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el receso escolar comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31.

Cómo se dividirán las vacaciones de invierno

El esquema nacional quedará organizado de la siguiente manera:

Un primer grupo de provincias tendrá vacaciones del 6 al 17 de julio.

Otro conjunto de jurisdicciones iniciará el receso entre el 13 y el 24 de julio.

Finalmente, un tercer grupo —entre ellas Ciudad y provincia de Buenos Aires— descansará del 20 al 31 de julio.

Jurisdicción Receso invernal Buenos Aires 20 al 31/07/26 CABA 20 al 31/07/26 Catamarca 13 al 24/07/26 Chaco 20 al 31/07/26 Chubut 13 al 24/07/26 Córdoba 06 al 17/07/26 Corrientes 13 al 24/07/26 Entre Ríos 06 al 17/07/26 Formosa 13 al 24/07/26 Jujuy 13 al 24/07/26 La Pampa 13 al 24/07/26 La Rioja 13 al 24/07/26 Mendoza 06 al 17/07/26 Misiones 13 al 24/07/26 Neuquén 13 al 24/07/26 Río Negro 13 al 24/07/26 Salta 13 al 24/07/26 San Juan 06 al 17/07/26 San Luis 06 al 17/07/26 Santa Cruz 13 al 24/07/26 Santa Fe 06 al 17/07/26 Santiago del Estero 20 al 31/07/26 Tierra del Fuego 13 al 24/07/26 Tucumán 13 al 24/07/26

La distribución escalonada de fechas es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también apunta a evitar la saturación de destinos turísticos durante el invierno.

Turismo y movimiento económico

El receso invernal representa uno de los períodos más importantes para el turismo interno, especialmente en destinos de nieve, sierras y escapadas de corta distancia.

Bariloche, Mendoza, Córdoba, San Martín de los Andes, Ushuaia y distintos puntos de la Costa Atlántica suelen concentrar gran parte del movimiento turístico durante julio, impulsado por el calendario escalonado de vacaciones.

Además, el receso escolar genera un fuerte impacto en sectores vinculados al transporte, hotelería, gastronomía y actividades recreativas en todo el país.

Cuándo terminan las clases

Las claves terminen en diciembre y si bien la mayoría es el 18 o el 22, hay excepciones como Formosa, que concluyen el 17 de diciembre o La Pampa que culmina el 23.