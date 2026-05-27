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Las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y del fin de clases

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y hay que agendar cuándo comienzan en cada distrito. En San Luis, del 06 al 17 de julio. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

 

De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones de invierno estarán divididas en tres períodos diferentes a lo largo de julio, una modalidad que busca ordenar el calendario educativo y favorecer el movimiento turístico durante la temporada invernal.

 

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el receso escolar comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31.

 

Cómo se dividirán las vacaciones de invierno

El esquema nacional quedará organizado de la siguiente manera:

 

  • Un primer grupo de provincias tendrá vacaciones del 6 al 17 de julio.
  • Otro conjunto de jurisdicciones iniciará el receso entre el 13 y el 24 de julio.
  • Finalmente, un tercer grupo —entre ellas Ciudad y provincia de Buenos Aires— descansará del 20 al 31 de julio.
JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires20 al 31/07/26
CABA20 al 31/07/26
Catamarca13 al 24/07/26
Chaco20 al 31/07/26
Chubut13 al 24/07/26
Córdoba06 al 17/07/26
Corrientes13 al 24/07/26
Entre Ríos06 al 17/07/26
Formosa13 al 24/07/26
Jujuy13 al 24/07/26
La Pampa13 al 24/07/26
La Rioja13 al 24/07/26
Mendoza06 al 17/07/26
Misiones13 al 24/07/26
Neuquén13 al 24/07/26
Río Negro13 al 24/07/26
Salta13 al 24/07/26
San Juan06 al 17/07/26
San Luis06 al 17/07/26
Santa Cruz13 al 24/07/26
Santa Fe06 al 17/07/26
Santiago del Estero20 al 31/07/26
Tierra del Fuego13 al 24/07/26
Tucumán13 al 24/07/26

La distribución escalonada de fechas es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también apunta a evitar la saturación de destinos turísticos durante el invierno.

 

Turismo y movimiento económico

El receso invernal representa uno de los períodos más importantes para el turismo interno, especialmente en destinos de nieve, sierras y escapadas de corta distancia.

 

Bariloche, Mendoza, Córdoba, San Martín de los Andes, Ushuaia y distintos puntos de la Costa Atlántica suelen concentrar gran parte del movimiento turístico durante julio, impulsado por el calendario escalonado de vacaciones.

 

Además, el receso escolar genera un fuerte impacto en sectores vinculados al transporte, hotelería, gastronomía y actividades recreativas en todo el país.

 

Cuándo terminan las clases

Las claves terminen en diciembre y si bien la mayoría es el 18 o el 22, hay excepciones como Formosa, que concluyen el 17 de diciembre o La Pampa que culmina el 23.

 

 

 

 

 

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