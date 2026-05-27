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Un hecho grave

Dijo que iba a cuidar a una beba de 8 meses pero no la devolvió

Una mujer fue demorada junto a su pareja por retener a la bebé, hija de una amiga. La acusada le habría pedido la nena a la madre para cuidarla durante el martes, pero tuvo que ir la Policía y hacer un allanamiento para recuperarla.

Por redacción
| Hace 1 hora
La zona donde se hizo el allanamiento el martes a la noche.

Un llamativo caso tuvo que ser resuelto por un allanamiento policial que restituyó a su madre a una beba de ocho meses que estaba en la casa de otra mujer que se ofreció a cuidarla pero luego se negó a devolverla. La situación es investigada en profundidad por la Policía y la Justicia que espera aclarar la situación en las próximas horas.

 

 

Por lo pronto, un procedimiento policial que se realizó el martes a la noche en una casa de calle Jujuy, cerca de Libertad, en el oeste de la ciudad de San Luis, recuperó a la beba y se le entregó nuevamente a su madre, quien horas antes había puesto el hecho en conocimiento de las autoridades.

 

 

Al parecer, el incidente comenzó cuando una amiga de la madre de la beba se ofreció a cuidar a la nena. Aparentemente entre las mujeres había un vínculo de amistad que hizo que la dueña de la casa donde se hizo el allanamiento “le pidiera” a la otra mujer por un rato a la bebé para llevarla a su casa.

 

 

Cuando la madre vio que las horas pasaban y la bebé no era devuelta, llamó a la Policía, quien informó a un fiscal que emitió la orden para recuperar a la menor. En la casa estaba la amiga de la madre con su pareja, quien también fue demorado hasta que se aclara la participación de ambos.

 

 

 

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