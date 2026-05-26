Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de su hija

La lectura del veredicto se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales Nº 1 del edificio judicial mercedino. Foto: Periódico Judicial.

Este martes, un tribunal del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis condenó a un hombre a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, tras encontrarlo culpable del delito de abuso sexual simple, agravado por el vínculo de progenitor de la víctima. Tras la lectura del veredicto, los magistrados ordenaron su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.



El caso judicializado penalmente tuvo lugar en la ciudad de Villa Mercedes y se inició formalmente en julio del año 2020, momento en el que la madre de la damnificada radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales.



La lectura del veredicto se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales Nº 1 del edificio judicial mercedino. El tribunal encargado de dictaminar la sentencia estuvo integrado por las juezas Virna Eguinoa y Daniela Estrada, junto al juez Mauro D`Agata Henríquez, acompañados por José Domínguez Molto en el rol de secretario del Colegio de Jueces.



Durante el proceso de debate oral, la acusación fiscal estuvo a cargo de Néstor Lucero, mientras que la defensa del imputado, identificado mediante las iniciales T.R.I., fue ejercida por la abogada Rocío Mediavilla.



Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, y al ser una causa dependiente de instancia privada, las autoridades judiciales omitieron los datos identificatorios biográficos de las partes con el objetivo estricto de preservar el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima menor de edad.



Periódico Judicial/Redacción.