San Luis pidió normalizar el PJ Nacional con internas o una conducción colegiada

La postura del Partido Justicialista de San Luis fue uno de los puntos centrales que la provincia expuso en el Congreso Nacional del PJ realizado el 19 de mayo de 2026, bajo la presidencia del gobernador formoseño Gildo Insfrán.

Desde el PJ puntano solicitaron, por tercera vez en el marco de estos congresos nacionales, la necesidad urgente de reorganizar institucional y políticamente el partido. El planteo se basa en lo que califican como una “acefalía funcional” en las tareas ejecutivas y representativas del PJ Nacional.

La representación de San Luis pidió formalmente incorporar al orden del día el tratamiento de la situación de funcionamiento y conducción operativa del partido, además de debatir medidas de normalización partidaria de cara al proceso político y electoral de 2027.

Como salida a la crisis interna, los dirigentes puntanos propusieron dos caminos concretos. El primero consiste en convocar a elecciones internas para renovar las autoridades partidarias dentro de los próximos 90 días, o en el plazo que determine el Congreso. La segunda alternativa plantea la conformación transitoria de una conducción colegiada o un triunvirato de unidad que represente al movimiento y su territorialidad.

Según expresaron en el documento presentado ante la mesa del Congreso, esa conducción tendría como objetivo garantizar el funcionamiento institucional del PJ, ordenar la organización política y electoral, fortalecer la articulación federal y avanzar en la construcción de consensos.

Desde San Luis aclararon que el pedido “no busca divisiones ni agravios personales”, sino preservar la vida institucional del partido y fortalecer su legitimidad democrática en un contexto nacional complejo.

“Nuestro pueblo atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el retorno de la democracia. Frente al ajuste, la pérdida de derechos y el debilitamiento del federalismo impulsado por el gobierno de Javier Milei, el peronismo tiene la obligación de llegar organizado, unido y preparado para representar una verdadera alternativa para la Argentina”, señalaron en el documento.

Mientras tanto, el Congreso Nacional avanzó en la ratificación de intervenciones partidarias en provincias como Salta y en la designación de nuevos normalizadores en distritos como Jujuy, dejando abierto el debate sobre el liderazgo y la futura conducción nacional del justicialismo.