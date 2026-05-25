Un local de arepas de la ciudad de Villa Mercedes sufrió un violento robo durante la madrugada, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el comercio tras romper por completo la vidriera principal.

Según el relato de los damnificados, los ladrones rompieron la fachada y causaron destrozos totales tanto en el ingreso como en el interior del establecimiento.

Su dueño difundió las imágenes del momento posterior al hecho en redes sociales con resignación al ser víctimas de la inseguridad. “Bueno, parece que anoche alguien tenía muchas ganas de probar nuestras arepas y entró por la vidriera”, expresaron en su publicación.

El objetivo de la difusión del video del ataque es para alertar a la comunidad y solicitar la colaboración de testigos o de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores.

“El vidrio destruido, pero el sabor intacto. Seguiremos trabajando para posible. Podes ser parte de la operación “vidriera”, nosotros ponemos la comida y vos el hambre”, expresó con algo de ironía el emprendedor.