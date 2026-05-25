Un larguísimo desfile que terminó con muy pocos espectadores

Más de cuatro horas en las que desfilaron escuelas, instituciones, clubes, payamédicos, centros terapéuticos y fuerzas de seguridad sucedieron bajo el tibio sol de mayo sobre la avenida España, escenario de una nueva edición del encuentro que reunió a miles de personas.

Con inicio en la esquina de España y Justo Daract y finalización cerca del cruce con Mitre, el palco central estuvo ubicado sobre el Centro Municipal de Convenciones Enrique Angelelli, entre Colón y Rivadavia. Allí se dispuso el gobernador Claudio Poggi con toda su comitiva y otras autoridades.

El peregrinar de las instituciones comenzó pasadas las 10:30 con la llegada de la máxima autoridad de la provincia tras el Tedeum. A las 15, ante una avenida que ya había perdido notoriamente el volumen de espectadores, seguían pasando las agrupaciones gauchas, las últimas en pasar por el escenario.

El desfile representó el acto final de las celebraciones por el nuevo aniversario del primer gobierno patrio.