Murió Gladys Accastello, un ejemplo de vida universitaria

Además de ser una mujer apasionada, o por eso mismo; Gladys Accastello fue un ejemplo de vida. La abuela que en 2014, cuando tenía 79 años, se recibió de locutora y protagonizó una historia muy emotiva para la Universidad Nacional de San Luis y para su familia murió el domingo, con 90 años bien vividos.

Lo que más le atraía a Gladys de la radio era la ampliación de la palabra, la llegada a cualquiera. “Una se enamora de la radio”, dijo el día que se recibió y que fue noticia en toda la provincia.

Cuando se decidió a estudiar, la mujer llevaba más de 15 años en los talleres de adultos mayores que dictaba la UNSL. Allí pasó por el de radio, que le sirvió para años más tarde inscribirse en la carrera. Como había estudiado solo hasta tercer año de la secundaria, tuvo que cursar un ingreso especial.

Con el tiempo y con las luchas universitarias, Gladys se convirtió en una referente de la Educación Pública. La Facultad de Ciencias Humanas, de la que depende la carrera de Locución, la despidió como alguien que dejó una huella “de compromiso, de lucha, de participación y de profundo amor por la educación superior”.

Nacida en Córdoba, en Corral de Bustos, la mujer vivió 20 años en Perú, de donde era su esposo. Tuvo cuatro hijos, uno abogado, dos ingenieros y una docente. Fue cocinera y trabajó en una librería hasta que se radicó en San Luis.

En las primeras clases a las que asistió, se encontró con unos 70 compañeros, en su mayoría adolescente recién salidos de la Secundaria que se sorprendían a tenerla a su lado. Un día, uno de ellos le preguntó por qué se había decidido a estudiar de grande. “Porque ante no tuve tiempo”, fue la respuesta de Accastello.

En una entrevista con El Diario de la República el día en que rindió su última materia, la mujer dejó una frase que con la noticia de su desaparición y con los embates a las universidades públicas resuena de otra manera, como una enseñanza de ella, que siempre se dedicó a estudiar: “La Educación no termina con el título, dura hasta el día de la muerte”.