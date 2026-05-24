Perdió todo en un incendio y organizó una rifa para salir adelante

Además de reparar la instalación eléctrica, Jazmín necesita prendas de invierno, cama y colchón. Para colaborar, comunicarse al 2664-960655.

Un dramático hecho golpeó a una vecina del Barrio San Luis XV. El viernes 22 de mayo, cerca de las 13:30 horas, se desató un incendio que consumió por completo la habitación de Jazmín Alarcón, dejándola literalmente con lo puesto.



Según precisó la víctima en diálogo con El Diario, el siniestro se habría originado a causa de una estufa encendida que aparentemente fue tirada por la mascota de su sobrina mientras ella no se encontraba en el lugar.



Tras recibir el alerta del Centro de Operaciones Policiales, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11) acudió de inmediato. Al llegar, constataron que el fuego ya había sido sofocado por los propios vecinos mediante el uso de extintores.



Afortunadamente no se registraron heridos. Los bomberos realizaron tareas de ventilación, inspección técnica y tomas fotográficas para determinar fehacientemente las causas del hecho.



Sobre la rifa



Como consecuencia de las llamas y del intenso calor que se prolongó por casi una hora hasta el arribo de las dotaciones, toda la instalación eléctrica de la vivienda quedó seriamente dañada, impidiendo levantar la térmica.



Ante esta crítica situación, Jazmín se encuentra organizando una rifa solidaria, con el fin de recaudar fondos para costear los servicios de un electricista matriculado que rehabilite el servicio de luz de manera segura.



Además de la rifa, la damnificada apela a la solidaridad de la comunidad y acepta donaciones "de corazón". Se necesita con urgencia ropa de abrigo para mujer (talle 3 y 4), calzado (talle 37-38), cama, colchón y frazadas. Quienes deseen colaborar o adquirir un número de la rifa pueden comunicarse directamente al teléfono 2664-960655.

