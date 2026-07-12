San Luis se vistió de sueño: una marea albiceleste estalló en toda la provincia

Este domingo a la madrugada quedó marcado a fuego en la memoria de todos los puntanos. La Selección Argentina ganó y la provincia entera respondió con el alma.

No hubo una sola ciudad, una sola plaza, una sola calle que no se llenara de gritos, banderas y abrazos. La pasión mundialista cruzó montañas, valles y pueblos y convirtió a San Luis en un solo grito de "¡Vamos Argentina!".

Desde temprano el corazón de la capital empezó a latir más fuerte. La Plaza Pringles se desbordó. Frente a la Catedral, como pasa en cada gesta importante, se juntaron familias, amigos, vecinos que apenas se conocían y terminaron abrazados. Banderas flameando, bombos retumbando, bengalas pintando el cielo y miles de celulares grabando una noche que nadie quiere olvidar. Los más chicos arriba de los hombros de sus papás, los más grandes con la voz rota de tanto cantar. “La Scaloneta" volvió a unir.

Y la fiesta no se quedó ahí. Se derramó. Salió por las avenidas en caravanas interminables, con bocinas que no paraban y canciones que se repetían hasta el amanecer.

En Villa Mercedes, hubo una gran celebración y concentración en la Plaza Pedernera. Todas las calles de la ciudad se vistieron de celeste y blanco con el paso de los miles de vehículos.

La algarabía y la euforia también llegó al interior profundo, a cada pueblo donde el fútbol se vive con la misma intensidad. A pesar del frío, la gente salió igual. Cortó calles, sacó las banderas al balcón, se subió a los autos y convirtió cualquier ruta en una fiesta. Turistas y residentes se mezclaron en las plazas, con bombos y cánticos que hacían temblar el piso.

Fue una postal colectiva. Desconocidos brindando, abrazos espontáneos, lágrimas de emoción. Porque esta Selección Argentina genera algo distinto: une, ilusiona, hace que toda una provincia respire al mismo ritmo.

Argentina está otra vez entre los 4 mejores del mundo. Y San Luis, de punta a punta, lo gritó con el pecho. Y, sueña con más.