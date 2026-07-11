Inglaterra espera en semifinales a Argentina o Suiza
Dejó en el camino a la Noruega de Haaland. El triunfo lo consiguió en tiempo extra gracias al doblete de Jude Bellingham.
Por redacción
| Hace 1 hora
Inglaterra le ganó por 2 a 1 a Noruega en el primer tiempo del suplementario y se clasificó como el tercer semifinalista de la Copa Mundial 2026, a la espera de Argentina o Suiza .
Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.
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