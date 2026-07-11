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Mercado de pases

Boca concretó el regreso de Sebastián Villa

Le pagará 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia para recuperar al colombiano. Vistió la auriazul entre el 2018 al 2023.

Por redacción
| Hace 1 hora

La dirigencia de Boca concretó en las últimas horas una de las incorporaciones más resonantes del mercado, ya que acordó la adquisición del delantero colombiano Sebastián Villa, quien de esta manera retorna al club, tras haber jugado con la camiseta auriazul entre 2018 y 2023.

 

Boca pagará 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza por la totalidad del pase, luego de varias semanas de negociaciones, y de un pedido expreso del jugador para volver al club de la ribera, según supo la agencia Noticias Argentinas.

 

Villa viajará la semana próxima para hacerse la revisión médica y luego firmará un contrato por cuatro años para concretar su regreso y ponerse a las órdenes del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien definirá si juega contra Sarmiento de Junín, en el marco de la Copa Argentina -la semana próxima-, o bien si espera hasta el 23 de este mes, cuando su equipo se enfrente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

 

De todas maneras, aunque continúa un proceso judicial entre las partes, por la abrupta salida del atacante en 2023, cuando se fue de Boca en medio de otra demanda que había interpuesto su ex pareja por violencia de género. Por ahora, tanto el club como el jugador acordaron suspender por 20 días la mediación, mientras se termina de formalizar su incorporación.

 

En su paso anterior, Villa disputó 172 partidos con la camiseta de Boca, anotó 29 goles y conquistó siete títulos, luego se fue al fútbol de Bulgaria y en 2024 se sumó a Independiente Rivadavia, con el que obtuvo la Copa Argentina a fines del año pasado.

 

El delantero se convirtió, en consecuencia, en el tercer refuerzo que concretó la dirigencia, ya que también sumó al defensor uruguayo Leandro Lozano y también a otro colombiano: el arquero Alvaro Montero, quien se sumará en los próximos días ya que formó parte de la selección de su país en el Mundial.

 

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