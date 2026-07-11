Hallaron desguazada la moto robada cerca de la Ediro y sustrajeron otra en “El Lince"

Los robos de moto y bicicletas están a la orden del día en toda la provincia. Es evidente que hay un “mercado negro” que opera y permanece muy oculto a los ojos y narices de los investigadores. Tras el robo de una Zanella RX 150 cc, casi sin uso, que sufrió una joven mientras trabajaba en un comedor cerca de la Ediro, este viernes se sumó otro que ocurrió en un comercio del barrio “El Lince”, en la zona sur capitalina.

El caso de Débora Cenizo tuvo mucha repercusión en los últimos días, ya que en el video que se viralizó se observó con nitidez el accionar de los tres malvivientes que se apoderaron del rodado (dos varones y una chica). Fue el 07 de julio, cerca de las 19:00.

La propia damnificada, además de comunicar el robo, se encargó también de comunicar que la unidad había sido recuperada en Juana Koslay, donde habían visto al trío del delincuente a bordo de la moto.

Según la Policía, “a partir de diversas tareas investigativas, los efectivos obtuvieron información que indicaba que el rodado había sido trasladado hacia la ciudad de Juana Koslay. Posteriormente, recibieron un aviso sobre la presencia de varias personas que se encontraban desarmando una motocicleta en un descampado ubicado sobre calle Ejército Argentino, junto al Río San Luis.

Al realizar un rastrillaje en el sector, los investigadores hallaron entre las malezas distintas partes de una motocicleta cuyas características coincidían con las del vehículo denunciado.

En presencia de un testigo, los efectivos procedieron al secuestro de las piezas y constataron que la motocicleta había sido completamente desarmada y que tanto el cuadro como el motor presentaban sus números identificatorios limados.

Los elementos recuperados fueron documentados mediante registro audiovisual y trasladados al Departamento de Investigaciones (DG-13), donde quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones tendientes al esclarecimiento del hecho”.

Angustia e impotencia

Un hecho muy similar al de Débora Ceniza y con iguales sensaciones tuvo como protagonista a un joven, identificado como Matías y a su pareja, cuando salieron de comprar de un comercio del barrio “El Lince”.

“En el lugar nadie vio nada, salieron corriendo para ver si se veía algo por los alrededores, pero nada”, confió un allegado a la pareja que agregó que las víctimas “son chicos jóvenes que han invertido mucho para lograr tener esa moto. Es tan grande la desesperación que tienen que estuvieron toda la noche buscándola”.

Quienes puedan aportar datos para ayudar a que Matías y su pareja recuperen la moto pueden llamar al: 2665281653