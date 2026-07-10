Mientras jugaban al fútbol, entraron a robar al vestuario de uno de los equipos

Un lamentable episodio empañó un partido de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Malvivientes aprovecharon el desarrollo del juego entre Sparta y Cruz de Piedra para entrar al vestuario visitante y desvalijar las pertenencias de toda la delegación.

El robo ocurrió cuando apenas iban 8 minutos del primer tiempo. Integrantes del cuerpo técnico y suplentes de Cruz de Piedra escucharon ruidos extraños desde el banco de suplentes.

De inmediato alertaron al árbitro, detuvieron el partido y todos corrieron hacia la zona de vestuarios. Al llegar, el robo ya se había consumado y los autores habían escapado.

Los delincuentes se llevaron todo el juego de camisetas de la categoría Reserva, además de objetos personales que estaban guardados en el lugar: un casco de motocicleta, un teléfono celular, la llave de una moto y una mochila con pertenencias de los jugadores.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas entre los clubes locales de San Luis, que vienen denunciando una y otra vez la falta de seguridad en sus predios.

Gustavo Sosa, presidente del Club Huracán, tras sufrir 3 robos en un mes expreso: “No somos ajenos a la inseguridad que vivimos en el país. En el último mes hemos sufrido 3 robos; se llevan cosas de los chicos, de nuestros deportistas”

Sosa también denunció que tras un robo no se presentó la policía en casi 24 horas y pidió “más presencia de los agentes en la zona”.

Bárbara Agüero, de la comisión directiva de Defensores del Oeste, también se expresó luego del segundo robo en 2 semanas: “Estamos desesperados porque ya no sabemos qué hacer con la inseguridad”

“Trabajamos de lunes a lunes para que el club logre progresar, pero ahora se ven obligados a arreglar los dos portones que rompieron y a comprar las ventanas que se llevaron”.

“No alcanza con poner dos efectivos de seguridad para cuidar a los árbitros y pensar que con eso está todo resuelto. Hay que desarrollar un protocolo de seguridad integral”.

La Liga aún no se pronunció sobre el robo a Cruz de Piedra. Cabe recordar que el último comunicado oficial de la Liga fue por hechos de violencia entre jugadores, no por robos.

Desde Cruz de Piedra manifestaron mucha bronca porque con mucho esfuerzo sostienen la actividad deportiva de sus categorías inferiores y planteles principales.