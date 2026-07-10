En promedio: el Gobierno incrementó un 15% el transporte interurbano

El bolsillo de los puntanos vuelve a recibir un duro golpe en un contexto económico asfixiante. A través de la Dirección de Transporte y Fiscalización, el Gobierno provincial anunció un nuevo incremento en las tarifas del servicio público de transporte interurbano de pasajeros, que comenzará a regir a partir de este sábado 11 de julio.



Bajo el argumento oficial de "garantizar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones", las autoridades dispusieron una suba que oscila en torno a un promedio general del 15%.



Para maquillar el ajuste, desde la Secretaría de Transporte salieron a relucir cifras millonarias, detallando que el Estado destina más de $1.300 millones mensuales a subsidios y al financiamiento de los boletos estudiantiles (BEG y BEI).



Sin embargo, este discurso contrasta fuertemente con la realidad de las familias del interior, para quienes el colectivo no es un lujo, sino la única vía para acceder a la salud, realizar trámites esenciales o mantener sus fuentes de trabajo.



La medida toca un área extremadamente sensible y profundiza el aislamiento de las localidades de la provincia, dejando a la población sin respiro frente a salarios de pobreza y una desocupación creciente.



A continuación, se detallan los valores vigentes a partir del 11 de julio para los principales corredores provinciales:



Nuevo cuadro tarifario de San Luis (Principales tramos)



Corredor / TrayectoTarifa Nueva



San Luis - La Punta $2.000,00

San Luis - ULP $2.100,00

San Luis - Juana Koslay $2.000,00

San Luis - Potrero de los Funes $2.100,00

San Luis - El Volcán $2.200,00

San Luis - El Trapiche $3.500,00

San Luis - La Florida $4.500,00

San Luis - La Carolina $6.800,00

San Luis - Villa de la Quebrada $4.500,00

San Luis - Nogolí $5.000,00

San Luis - La Toma $7.600,00

San Luis - Tilisarao $9.600,00

San Luis - Concarán $11.200,00

San Luis - Santa Rosa del Conlara $15.100,00

San Luis - Villa de Merlo $17.000,00

San Luis - Villa Mercedes $9.500,00

San Luis - Justo Daract $14.000,00

San Luis - San Francisco del Monte de Oro $9.500,00

San Luis - Quines $14.000,00

San Luis - Candelaria $17.000,00

San Luis - San Martín $16.000,00

Villa de Merlo - Villa Mercedes $17.000,00

Villa Mercedes - Buena Esperanza $17.000,00