Tarifazo en el interurbano: viajar desde el interior es casi inaccesible

A partir del primer minuto de este sábado, el mapa de San Luis pareció haberse vuelto más extenso y difícil de transitar. No por una cuestión geográfica, sino por una barrera económica que se vuelve cada vez más alta.



La Dirección de Transporte de la Provincia informó una actualización en las tarifas que oscila entre el 5% y el 11%, una medida que terminó de configurar un escenario de asfixia inaguantable para quienes dependen del servicio interurbano.



Desde el sector oficial, los argumentos se centran en la crisis de costos: un aumento del 29% en los combustibles en lo que va del año y el desfasaje financiero de las empresas. Pero detrás de la lógica dibujada a conveniencia de un puñado, aparece la realidad descarnada de los usuarios, para quienes el ajuste ha pasado de ser una preocupación a ser una amenaza directa contra su sustento.



La odisea de trabajar y volver a casa



Para los habitantes de las localidades más cercanas a la capital, el golpe es cotidiano y persistente. Quienes viven en La Punta o Juana Koslay y deben cumplir con sus obligaciones laborales de lunes a viernes, hoy se encuentran con una cuenta mensual que asciende a los $68.000. En el caso de Potrero de los Funes, la inversión para poder ir a trabajar trepa a los $72.000 por mes.



La situación es todavía más crítica para quienes vienen desde El Trapiche. En un contexto donde la plata ya no alcanza, destinar $120.000 mensuales solo para trasladarse por razones laborales representa una presión económica que empuja a muchas familias al límite de la subsistencia.



Salud y trámites: una brecha que se agiganta



El impacto no solo afecta a los trabajadores diarios, sino que expone la vulnerabilidad de quienes habitan el interior profundo y deben viajar a la capital por razones de fuerza mayor. Cuando el viaje es por salud o trámites y requiere de un acompañante, el costo se vuelve prohibitivo.



Citar ejemplos es describir el aislamiento: un viaje desde La Toma para dos personas cuesta hoy $24.400. Si el traslado se realiza desde Santa Rosa del Conlara, la cifra sube a $54.000, y desde Candelaria alcanza los $58.400 (siempre hablando de dos personas). Para un jubilado o una madre que debe llevar a su hijo a un control médico, estas sumas representan un obstáculo casi insalvable.



Este nuevo cuadro tarifario es parte de un ajuste brutal que golpea con mayor fuerza a la gente del interior. Mientras los costos operativos siguen su escalada, el bolsillo de los puntanos se achica, dejando a miles de personas en una situación de encierro forzado por la falta de recursos.

