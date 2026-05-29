El llanto del intendente de Embalse: "Estoy desesperado, nadie nos escucha"

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, protagonizó un dramático momento al quebrarse en llanto durante una entrevista en vivo, reflejando la desesperante situación económica y social que atraviesa su localidad.



El mandatario local, alineado con el PJ del gobernador Martín Llaryora, expuso el durísimo impacto que significó para la región la decisión del Gobierno nacional de poner fin al turismo social, una política pública con más de 70 años de historia que mantenía activos los icónicos complejos hoteleros estatales.



"Estoy muy triste porque no me da el cuerpo, no sé qué hacer, te juro que no duermo, no como. Estoy internado hace dos días", confesó Rivarola visiblemente afectado. La suspensión de las actividades en la Unidad Turística de Embalse —que pasó de la órbita de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)— paralizó la economía local, golpeando con fuerza a los sectores más vulnerables. "Nosotros estamos cómodos, tengo mi sueldo, mi mutual... pero hay gente que vende alfajores", lamentó entre lágrimas.



A la crisis laboral se suma un escenario financiero municipal insostenible debido al recorte de las transferencias. Según detalló el propio intendente, la caída de la coparticipación federal impactó en cascada desde la Nación a la provincia, y de esta a los municipios.



"De coparticipación nos entraba 220 millones y tengo 330 millones de pesos por mes en sueldos. Tengo que pedir créditos todos los meses al Banco Córdoba para poder pagar los salarios, que encima ganan una miseria", explicó.



La falta de respuestas y la incertidumbre sobre el futuro de los hoteles estatales mantienen en vilo a toda la comunidad. Rivarola concluyó su alarmante relato manifestando el costo personal y político de la gestión en el actual contexto: "Nunca viví esto que estoy viviendo ahora y me afecta mucho la gente, los niños".