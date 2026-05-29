Confirmaron un caso de triquinosis; alertan por el consumo de cerdo sin control sanitario

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito microscópico con forma de gusano llamado Trichinella, que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos. Foto: internet/Provincia de Buenos Aires.

Un caso positivo de triquinosis en la localidad cordillerana de El Hoyo fue confirmado por profesionales de la salud animal quienes advirtieron a la comunidad que se extremen los cuidados al momento de comprar, vender o consumir productos porcinos.



La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito microscópico con forma de gusano llamado Trichinella, que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí, según un informe del Ministerio de Salud.



En el mismo se indicó además: “Las personas pueden contagiarse al consumir carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. La salazón y el ahumado tampoco matan al parásito, por lo que no son métodos seguros de prevención”.



“En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí y animales silvestres como pumas o pecaríes que son consumidos por algunas comunidades cazadoras”, añadió el escrito.



Ante el caso de triquinosis, la preocupación de las autoridades sanitarias y veterinarias está centrada principalmente en la circulación de chacinados y carne de cerdo de origen informal, sin certificaciones ni controles bromatológicos y, según explicaron los especialistas a ADNSUR, la enfermedad puede transmitirse fácilmente cuando se consumen alimentos infectados, especialmente embutidos caseros como salamines, longanizas, panceta, jamón crudo o carne mal cocida.



En tanto, se indicó que desde el sector veterinario remarcaron que la prevención es clave para evitar nuevos casos y recordaron que el análisis de laboratorio es el único método confiable para detectar la presencia del parásito en la carne.



¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis y cómo se trata?



Las personas pueden presentar:

Fiebre

Dolores musculares

Diarrea

Vómitos

Hinchazón de párpados y picazón.



Ante estos síntomas deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, mientras que hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, sin embargo, una vez que las larvas se alojan en los músculos, no hay un tratamiento específico. ”Los quistes perduran durante años y los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular”, informó la cartera sanitaria.



¿Cómo se puede prevenir?



Para evitar contraer triquinosis es importante:



Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados, es decir, hasta que desaparezca el color rosado y no pierdan más jugo, esto indica que se alcanzó una temperatura interna de 71 grados por al menos un minuto.



Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.



Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados.

Verificar en la etiqueta de los productos que se encuentren elaborados por empresas autorizadas.



Evitar el consumo y la compra de productos vendidos de manera informal o en la vía pública.



En zonas rurales y criaderos:



Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos.



Todos los establecimientos que crían cerdos (en pequeña o gran escala) deben estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), que se gestiona a través del SENASA.



Los cerdos deben criarse en instalaciones adecuadas, sin presencia de roedores.



No alimentar a los cerdos con basura, restos de mataderos o residuos de restaurantes, ya que pueden contener carne contaminada.



Asegurar una correcta disposición y almacenamiento de los alimentos para los animales, evitando el acceso de roedores u otros animales silvestres.



Agencia Noticias Argentinas.

