Scaloni repite 17 de los 26 nombres que abrazaron la gloria en Qatar 2022

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, repetirá en el Mundial 2026 a 17 de los 26 convocados que había llevado a la Copa de Qatar 2022, donde el elenco nacional se consagró campeón.

En ese sentido, los jugadores que volverán a estar en la máxima cita futbolística serán los arqueros Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli; los defensores Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel; los mediocampistas Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; y los delanteros Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

En tanto, los ausentes para este certamen son el guardameta Franco Armani (se retiró de la Selección); los defensores Juan Foyth (sufrió la rotura del tendón de aquiles), Germán Pezzella y Marcos "Huevo" Acuña (ambos por cuestiones futbolísticas); los mediocampistas Alejandro "Papu" Gómez (no formó parte de este ciclo) y Guido Rodríguez (formó parte de la prelista pero quedó afuera); y los atacantes Ángel Di María (se retiró de la Selección), Ángel Correa (cuestiones futbolísticas) y Paulo Dybala (también por decisiones futbolísticas).

Las nuevas caras del elenco nacional para esta Copa del Mundo son: el arquero Juan Musso; los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina; los mediocampistas Valentín Barco y Giovanni Lo Celso (en el ciclo anterior se lesionó semanas antes del Mundial); y los delanteros Nicolás González (no estuvo en Qatar 2022 por lesión), Giuliano Simeone, José Manuel "Flaco" López y Nicolás Paz.

Beltrán entre los "extras"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió llevar siete futbolistas que no integran la lista mundialista para los amistosos previos ante Honduras e Islandia, con el objetivo de trabajar con un plantel más amplio antes del debut en la Copa del Mundo 2026.

Los jugadores que viajarán junto al plantel son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River; Tomás Aranda, de Boca; Agustín Giay, de Palmeiras; Nicolás Capaldo, de Hamburgo; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Simón Escobar, de Vélez.

La Selección argentina enfrentará a Honduras el 6 de junio y a Islandia el 9, en los últimos dos compromisos preparatorios antes del comienzo del Mundial, donde el equipo de Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La intención del cuerpo técnico es que estos futbolistas funcionen principalmente como sparrings en los entrenamientos, aunque también quedarán como alternativas ante cualquier baja inesperada de los 26 convocados.

Entre los nombres se destacan varios juveniles de presente ascendente, como Beltrán, Aranda, Ovando, Freitas y Escobar, además de futbolistas con roce internacional como Giay y Capaldo.

Por otra parte, tras la depuración de la prelista de 55 jugadores, quedaron afuera del Mundial nombres como Walter Benítez, Facundo Cambeses, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro, entre otros.

De esta manera, Scaloni terminó de definir el grupo principal para la Copa del Mundo, pero mantendrá cerca a varios futbolistas que podrían ser tenidos en cuenta en caso de imprevistos durante la última etapa de preparación.

Fuente de datos: TyC Sports informó que Scaloni llevará siete futbolistas adicionales a los amistosos ante Honduras e Islandia y detalló tanto esos nombres como los jugadores que quedaron fuera del Mundial.