Le sacaron la beba a la madre que había denunciado su rapto

El procedimiento se llevó a cabo esta tarde-noche en el barrio República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, donde reside la mamá de la criatura que protagonizó una conmovedora escena cuando se retiraba el móvil policial.

Efectivos de la Comisaría Cuarta cumplieron el mandamiento del Juzgado de Familia N° 4 tras la denuncia que hizo Rosa Cofré, acusando a una amiga y a su pareja de que le pidieron prestado a la beba para cuidarla y no se la devolvieron.

A raíz de esta presentación, la pareja fue detenida y sus defensores solicitaron los 8 días de prórroga. Los imputaron el delito de “intento de sustracción de la menor”. El arresto se produjo en una vivienda situada en calle Jujuy a pasos de Libertad, en el oeste capitalino.

Mientras avanza la investigación para dilucidar lo acontecido, la justicia pudo en resguardo de una familia solidaria a la criatura.

