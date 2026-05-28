Detuvieron a cuatro personas por el crimen de Fernando Gil

Más de un mes y medio estuvo la familia de Fernando Gil en pleno reclamo por una justicia que, según las primeras indicaciones, podría empezar a tomar forma desde el jueves a la mañana, cuando en varios allanamientos realizados por la Policía se logró la detención de cuatro personas. El hombre de 24 años que fue encontrado sin vida a medio kilómetro de la Penitenciaría Provincial sobre la ruta 146 luego de pasar la noche en la casa de la familia de un amigo tenía golpes en su cara y fue encontrado en una cantera.

Tres varones y una mujer que habrían participado de una reunión en una vivienda cercana al lugar del hallazgo quedaron a disposición de la Justicia tras los allanamientos realizados en las primeras horas del jueves. Si bien no se difundieron las identidades, se supo que son personas que ya habían declarado en la causa y que la investigación sobre sus teléfonos resultó clave para acrecentar las sospechas.

Gil falleció presumiblemente la noche del 2 de abril tras una reunión en la que con un grupo de personas miró un partido de Boca. A partir de ese momento, tanto la madre como los hermanos de la víctima fueron muy críticos con el accionar de la Justicia. "Ahora queda saber por qué lo mataron y cómo terminó adentro de la cantera", dijo Andrés Garro, el hermano de Fernando.

La familia del joven de 24 años había sido muy crítica de la Justicia y de la Policía durante la investigación e hizo todo lo posible dentro de las normas pacíficas para recibir una respuesta por parte de los organismos estatales: organizaron marchas, se manifestaron frente a Tribunales y expresaron su descontento ante las autoridades policiales.

Gil fue hallado en la ruta el lunes 6 de abril luego de compartir una cena con un amigo y su familia. Lo curioso es que, después de ver un partido de Boca, el amigo de Fernando se fue de la casa porque su esposa estaba embarazada y la víctima se quedó con los parientes de su amigo. Sobre ellos están centradas las sospechas de la familia. “Todos sabemos quién mató a mi hermano”, espetó Andrés.

Tras el hallazgo del cuerpo, el informe forense determinó que Gil tenía muchas lesiones en distintas partes del cuerpo, como el rostro, los labios y las rodillas.