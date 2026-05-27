  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Miércoles 27 de Mayo de 2026

EN VIVO

Emergencia vial

Un camión con ganado volcó en el acceso a Concarán

Murieron varios de los bovinos que eran transportados en el acoplado.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un importante accidente de tránsito se registró este miércoles en el ingreso a Concarán y que motivó un importante despliegue de los bomberos voluntarios y de efectivos de la Policía.

 

Fue protagonizado por un camión que transportaba hacienda. La peor parte del siniestro fue por el vuelco completo del acoplado, donde murieron apretados algunos de los bovinos que trasladaba.

 

Los peritos deberán establecer las causas del siniestro, que también dejó importantes daños materiales en la estructura del transporte.

 

Los servidores públicos se encargaron de las tareas de asistencia, del control del tránsito y de remoción del transporte.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo