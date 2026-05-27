Un camión con ganado volcó en el acceso a Concarán

Un importante accidente de tránsito se registró este miércoles en el ingreso a Concarán y que motivó un importante despliegue de los bomberos voluntarios y de efectivos de la Policía.

Fue protagonizado por un camión que transportaba hacienda. La peor parte del siniestro fue por el vuelco completo del acoplado, donde murieron apretados algunos de los bovinos que trasladaba.

Los peritos deberán establecer las causas del siniestro, que también dejó importantes daños materiales en la estructura del transporte.

Los servidores públicos se encargaron de las tareas de asistencia, del control del tránsito y de remoción del transporte.