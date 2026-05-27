Volcó un auto cerca de Inti Huasi y la ambulancia tardó dos horas en llegar

Camino a la gruta de Inti Huasi, sobre la ruta provincial 10, un automóvil volcó y generó algunas heridas en los ocupantes que tuvieron que esperar durante dos horas a la ambulancia que fue a socorrerlos.

Ante la demora del vehículo sanitario, fueron los bomberos voluntarios de La Carolina quienes brindaron contención y asistencia a los accidentados, que pasaron un susto grande en el hecho, ocurrido en la mañana del martes.

El accidente se produjo cuando un Citröen C3 negro perdió el control en la ruta, aparentemente por el hielo que se había formado en la carpeta asfáltica de una zona muy alta de la provincia, y quedó dado vuelta.

Cuando los bomberos llegaron al lugar se encontraron con el rodado con las ruedas hacia arriba y realizaron tareas de seguridad y control de riesgos, a la espera de la llegada de la ambulancia.

Los voluntarios de La Carolina recordaron a los automovilistas que en épocas invernales deben circular con “extrema precaución” y respetar las velocidades máximas establecidas.