  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Martes 26 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Martes 26 de Mayo de 2026

EN VIVO

Requisa

Estafas informáticas: una causa nacional derivó en un allanamiento en Villa Mercedes

El operativo, ordenado por un juez bonaerense, fue en una vivienda de calle Venezuela al 600.

Por redacción
| Hace 4 horas

La Policía de San Luis secuestró este martes dinero en efectivo, criptoactivos y dispositivos electrónicos en un allanamiento que se llevó a cabo en una propiedad de calle Venezuela al 600, en el contexto de una investigación nacional de estafas informáticas.

 

El procedimiento fue ordenado a través de un exhorto judicial emitido por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Junín, provincia de Buenos Aires. En el lugar trabajó personal de la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Villa Mercedes junto a especialistas en ciberdelitos de la Dirección General de Inteligencia Criminal, DG-2.

 

Durante el operativo las fuerzas de seguridad incautaron: Dinero en efectivo: $3.236.100 en pesos argentinos.

 

Criptoactivos: activos digitales almacenados en billeteras virtuales. Tecnología: teléfonos celulares y múltiples dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras informáticas investigadas.

 

Todos los elementos quedaron a disposición del magistrado de Junín que interviene en la causa. La investigación continúa para determinar el alcance total de la red de fraude.

 

La causa se tramita en el fuero bonaerense, pero el allanamiento en Villa Mercedes responde a la presunta participación de sospechosos radicados en San Luis.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo