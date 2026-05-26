Estafas informáticas: una causa nacional derivó en un allanamiento en Villa Mercedes

La Policía de San Luis secuestró este martes dinero en efectivo, criptoactivos y dispositivos electrónicos en un allanamiento que se llevó a cabo en una propiedad de calle Venezuela al 600, en el contexto de una investigación nacional de estafas informáticas.

El procedimiento fue ordenado a través de un exhorto judicial emitido por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Junín, provincia de Buenos Aires. En el lugar trabajó personal de la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Villa Mercedes junto a especialistas en ciberdelitos de la Dirección General de Inteligencia Criminal, DG-2.

Durante el operativo las fuerzas de seguridad incautaron: Dinero en efectivo: $3.236.100 en pesos argentinos.

Criptoactivos: activos digitales almacenados en billeteras virtuales. Tecnología: teléfonos celulares y múltiples dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras informáticas investigadas.

Todos los elementos quedaron a disposición del magistrado de Junín que interviene en la causa. La investigación continúa para determinar el alcance total de la red de fraude.

La causa se tramita en el fuero bonaerense, pero el allanamiento en Villa Mercedes responde a la presunta participación de sospechosos radicados en San Luis.