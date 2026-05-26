Personas con discapacidad: las empresas decidirán si el pasaje en micro es sin costo

Lo que era un beneficio para miles de personas con discapacidad ahora se convirtió en una traba. Mediante la Resolución 28/2026 el gobierno nacional anuló los pagos estatales para viajar en los servicios de larga distancia, pero mantiene el beneficio de gratuidad ya que ahora dependerá de las empresas.

Según una publicación de LA 100, el decreto remarca que la medida “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, por lo que el beneficio para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos sigue vigente y exigible.

Entonces, la gratuidad alcanza a personas con discapacidad, a quienes recibieron un trasplante o están en lista de espera, y a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

El esquema anterior autorizaba pagos parciales del Estado para compensar a las empresas por esos pasajes gratuitos en los servicios interjurisdiccionales de larga distancia.

El Gobierno justifica el cambio en la libertad otorgada a las empresas tras el Decreto 883/2024, que permitió a los transportistas “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.

Además, el texto recuerda que el régimen se creó para “mitigar los desequilibrios económicos” derivados de la intervención en tarifas.

En ese análisis, el texto concluye que “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada” y por eso considera que su mantenimiento “torna innecesaria su continuidad”.

De esta forma, el Ejecutivo decidió dejar cesante la compensación financiera estatal. La medida obliga a las firmas a absorber ese costo si mantienen la prestación gratuita.