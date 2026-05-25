“La situación en Mercedes y en San Luis es la antesala de una tormenta perfecta"

Fernando Pastor ya está en carrera electoral para el 2027. El profesional de Villa Mercedes fue presentado como aspirante a la gobernación de San Luis por el espacio “Principios y Valores” que encabeza Guillermo Moreno. El cardiólogo advirtió que la provincia sufre la pérdida de empleo y la consecuente fragmentación social: “No podemos planificar la prevención de la salud si primero no aseguramos cómo llenarle el plato de comida a los puntanos”, expresó.

El lanzamiento de su candidatura fue el viernes, en el hotel Epic, ante la asistencia de dirigentes y nacionales; entre ellos María Carlini, referente en San Luis y la diputada nacional Marita Velázquez. También lo hicieron familiares y amigos del cardiólogo. La presentación fue en un encuentro con medios locales y nacionales.

“Principios y Valores” brega por la unidad total del Movimiento Nacional Justicialista bajo las banderas de la reindustrialización, la protección del trabajo argentino frente a la depredación extranjera y el fin de la crispación social.

Guillermo Moreno analizó con crudeza la realidad económica del país bajo la gestión de Javier Milei, señalando que "el hambre aprieta a los de abajo y la falta de rentabilidad a los de medio y los de arriba".

Frente a esta crisis, Moreno enfatizó la necesidad absoluta de agrandar "la frazada" de la economía mediante una decidida reindustrialización nacional.

El exsecretario de Comercio de la Nación marcó una fuerte postura geopolítica y económica que distancia a Principios y Valores de los sectores progresistas y liberales: "Venimos a poner en marcha la causa del peronismo, que es la causa de la Argentina que trabaja. En el futuro gobierno peronista, todo aquel que quiera tener trabajo, lo va a tener. Para eso hay que tomar decisiones audaces y severas con la República Popular China, similares a las que implementa Donald Trump en EE.UU., para defender la industria y la manufactura local".

Moreno fue tajante al señalar la inviabilidad de las ideas de la globalización tardía: "O tenemos industria o no tenemos. Si está el Partido Comunista Chino depredando los mercados, no hay industria nacional ni provincial posible".

El médico humanista y los flagelos que padece San Luis

Fernando Pastor cuenta con una destacada y exitosa trayectoria en la medicina privada y de alta complejidad y explicó durante la conferencia de prensa los motivos de su candidatura: "El peronismo es una doctrina de amor y paz, y el amor requiere acción. La acción hoy se manifiesta en curar, sanar e interpretar que la situación que vivimos en Mercedes y en San Luis es la antesala de una tormenta perfecta".

Pastor puntualizó que el principal flagelo de la provincia es la pérdida del empleo y la consecuente fragmentación social: "Vengo de una profesión netamente humanística dedicada a contener el sufrimiento de la gente. Hoy noto que solucionar los problemas coronarios o arteriales en el quirófano no es suficiente si no atacamos los factores gatillantes: no podemos planificar la prevención de la salud si primero no aseguramos cómo llenarle el plato de comida a los puntanos. San Luis tiene una musculatura industrial que hoy está flácida por la falta de empleo; nuestro programa de gobierno viene a devolverle la fuerza muscular a la producción, devolviendo la paz social mediante el ordenador universal que es el trabajo".

El candidato destacó el potencial estratégico de San Luis e hizo hincapié en que posee la segunda reserva de litio del país (adherida a roca pegmatita, cuya extracción es ambientalmente más limpia y sustentable que los salares del norte) y un valioso yacimiento de tierras raras, recursos que deben industrializarse en origen para abastecer a la región.

Asimismo, adelantó propuestas de conectividad interurbana a través de la reactivación ferroviaria con manufactura coordinada con provincias vecinas como Córdoba.

María Carlini resaltó el valor de la candidatura de Pastor para romper con viejas antinomias internas: "Fernando es el mejor de los nuestros y no representa un proyecto personalista, sino colectivo. Viene a unir históricamente a San Luis Capital y Villa Mercedes, integrando a la provincia a un modelo nacional articulado con el movimiento obrero"