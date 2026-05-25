Tilisarao inauguró la Plaza de la Virgen del Fuego y consagró al pueblo a su patrona

En una noche cargada de simbolismo religioso y político, la localidad de Tilisarao inauguró oficialmente la Plaza de la Virgen del Fuego, un espacio que busca transformarse en un punto de encuentro espiritual y turístico para la región. Durante el acto, el intendente, Juan Manuel Olguín,. destacó el acompañamiento de los vecinos, defendió la obra pública y aseguró que continuará “siendo el escudo” del pueblo frente a quienes intenten cambiar “la modalidad de vida” de la comunidad.

“Era uno de mis objetivos desde el principio que me hice cargo del municipio”, expresó el jefe comunal durante una entrevista brindada tras la inauguración. También resaltó el reconocimiento realizado a los trabajadores municipales, acompañado recientemente por un bono económico, y remarcó que gran parte del trabajo del nuevo espacio verde fue ejecutado por personal del municipio.

El mandatario sostuvo además que, pese a la caída de la coparticipación, la comuna logró avanzar con obras gracias a “una buena administración” y al cumplimiento de los contribuyentes. “La gente aporta si ve resultados”, afirmó al defender la gestión local y la continuidad de obras públicas como el adoquinado y otros espacios urbanos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo marcado por la participación del padre Tomás, párroco de Tilisarao, Renca y San Pablo, quien relató la historia de la denominada Virgen del Fuego, una imagen mariana vinculada a un hecho ocurrido hace más de tres décadas, cuando un niño habría encontrado intacta una imagen religiosa entre las llamas.

El sacerdote aseguró que la devoción popular creció con el tiempo y recordó que incluso se intentó analizar científicamente la imagen. “Cuando se la sacaba del pueblo se ponía gris”, afirmó. También destacó que la comunidad decidió consagrar oficialmente a Tilisarao bajo la protección de la Virgen, algo que calificó como “una enorme bendición”.

“La obra pública espiritual para mí es un milagro”, sostuvo el cura, quien además vinculó la inauguración con la festividad de Pentecostés y la simbología del fuego como representación del Espíritu Santo.