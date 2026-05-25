Barba y un Te Deum con fuerte mensaje político: "No se trata solo de sobrevivir"

Con los actos protocolares, el aniversario del primer gobierno patrio transcurre entre el sol del 25 que asomó temprano y las tradicionales celebraciones. En el Te deum, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, dijo que el cuidado de la patria es también el compromiso del cuidado de la vida, “no de cualquier modo si no con un espíritu patriótico y de fe”.

La máxima autoridad religiosa de la provincia encabezó la celebración en la Iglesia Catedral ante el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, que asistió acompañado por gran parte de su gabinete. En la homilía destacó que los hombres que forjaron la Nación supieron leer la realidad en el momento histórico y “como construcción comunitaria han logrado espacios y derechos que cambiaron el futuro”, y dejaron de lado intereses personales.

Barba manifestó su deseo de que se sigan “enarbolando esos valores que hicieron posible un nuevo rumbo, ese camino de libertad nunca se deja de construir”. Recordó que para el Papa Francisco, el bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten a todas las personas lograr su desarrollo integral por medio de “las tres t”: Tierra, Techo y Trabajo.

Frente al gobernador, el obispo agregó que el bien común es la búsqueda que debe inspirar a toda la política y a todos los políticos. “Si ese norte se pierde… se limitará el bien, a intereses más de corto plazo o personales”.

Uno de los puntos más directos de Barba fue cuando citó a Cristo y su prédica de vivir en abundancia, a lo que el obispo advirtió que “no se trata solo de sobrevivir”. “Cuántas personas vemos hoy buscando tan solo sobrevivir, porque se han quedado fuera del sistema”, se preguntó y dijo que el espíritu que llevó hacia la revolución de mayo velaba justamente por todo lo contrario.

Otro punto en el que Barba hizo hincapié fue en la justicia social y abogó por “un desarrollo donde el crecimiento de los números positivos para la economía, lo sea también, para la mayoría del pueblo y no solo para engrosar las arcas de unos pocos poderosos”. En una parte muy firme de su discurso Barba dijo que “no basta con números estadísticos que no reflejan un cambio a favor todos”.

“Hoy el Estado sigue siendo la institución que debe velar justamente, por los derechos reales de todos… pero especialmente de las personas más vulnerables. Desde los distintos caminos políticos debemos hoy continuar con esta construcción de una verdadera Patria que no deje a nadie fuera. De una patria que favorezca la fraternidad y el bien común”.