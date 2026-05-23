Un barrio de El Volcán lleva siete años sin luz

Hace siete años que un grupo de familias que compró un loteo en el barrio La Delfina, de El Volcán, vive sin luz por la falta de las obras que los vendedores prometieron hacer. En invierno, la situación de los vecinos es insoportable ante la imposibilidad de tener calefacción eléctrica.

El complejo está ubicado sobre la ruta provincial 20, en Los Puquios, a unos tres kilómetros del cementerio de la localidad. En la escritura de los lotes, la parte vendededora se comprometió a garantizar que los ocupantes tengan energía eléctrica, pero “la obra quedó a la mitad y está sin avances hace tres años”, dijeron los denuciantes.

En otros casos, como el de Paola López, nunca se hizo nada por establecer el servicio vital. “Entre todos los vecinos mandamos una carta documento hace dos años pero no hubo respuesta”, dijo la mujer, desesperada ante la cercanía del invierno. Paola es asmática y es madre de un nene de cinco años.

La mujer, para salir del paso durante los dos últimos inviernos, se tuvo que colgar de la energía de las primeras construcciones del loteo, donde sí llega la luz. Pero por supuesto que no lo considera la solución ni el cumplimiento de la promesa cuando firmó el contrato con Hugo Alfredo Escudero, el vendedor.

Aunque los vecinos en realidad apuntan como la verdadera responsable de la situación a Haydeé Amaya, la esposa del dueño y la negociadora en casi todo el proceso. En diversos audios que mandó a los vecinos, la mujer se puso en el rol de víctima y culpó a Edesal de no hacer los trabajos. “Si yo les miento es porque ellos me mienten a mí”, se escucha en uno.

López, una de las damnificadas, se quejó porque no puede conectar los aires acondicionados y porque ya se le quemaron un heladera y un microondas. “El gasto es inmenso”, sostuvo la vecina que sumó un inconveniente con el cierre de la estación de servicios de Maipú y avenida España, donde compraba el querosén para llevarlo hasta su casa.

“Todos esos trastornos padezco por no tener luz, tengo que poner pantallas a gas, que consumen un montón”, se quejó Paola.

En La Delfina viven seis familias, aunque hay más casas que no pueden ser ocupadas por ese inconveniente; e incluso hay lotes donde todavía no se construyeron las viviendas porque los dueños esperan la llegada de la luz.