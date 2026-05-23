El sur de la ciudad se quedó, otra vez, sin agua

La excusa es la de siempre: la rotura de un caño en el acueducto de La Aguada, pero lo cierto es que el sur de la ciudad de San Luis estará, nuevamente, sin agua por un tiempo que la Municipalidad, en su informe, no pudo precisar.

Es por eso que a la angustia de no contar con agua potable en los barrios 400 Viviendas Sur, 500 Viviendas Sur, Serranías Puntanas, Aires del Sur, Estrella del Sur y Solidaridad se sumará la incertidumbre de no saber hasta cuándo persistirá esa falencia. La gestión de Gastón Hissa informó que los trabajos de reparación ya comenzaron.

La comunicación oficial se emitió pasado el mediodía, pero en algunos barrios de la zona el agua se había cortado varias horas antes, por la mañana. Y después de que varios vecinos escribieran en las redes sociales oficiales del municipio sobre la situación. “Corte de agua en zona sur !!! Sin aviso? Como siempre!!!”, escribió Judith Vélez, una de las primeras en detectar la falla.

La municipalidad le pidió a los vecinos de esos sectores “un uso cuidadoso del agua durante este período”, que no especificó cuánto duraría.