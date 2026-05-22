Frío, heladas y cielos despejados en el fin de semana largo

El fin de semana largo será muy frío, con heladas y temperaturas mínimas que apenas sobrepasarán los 0 grados, según el pronóstico que extendió la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis. Si bien el cielo estará nublado por momentos, no se esperan lluvias.

Durante la semana, las temperaturas bajo cero predominaron en las madrugadas con momentos de frío muy intenso. El jueves, Naschel fue la localidad más fresca de la provincia, con 4 grados bajo cero. Las Chacras, Paso Grande, La Angelina, Villa Reynolds y Soven registraron 3 grados bajo cero.

Para viernes se espera una jornada de buen tiempo, aunque la mañana seguirá fría debido a un leve descenso de las temperaturas mínimas, que en promedio rondarán los 0 grados, lo que traerá heladas parciales. El cielo estará mayormente despejado a lo largo del día, solo con intervalos nubosos durante la mañana en la mitad sur de la provincia, donde habrá tambien neblinas matinales.

Temperaturas similares se registrarán el sábado, cuando el cielo estará despejado y las heladas matinales sean generalizadas. La mínima que se espera es de un grado y la máxima de 15. El domingo, mínima y máxima aumentarán levemente aunque habrá un viento fuerte del noreste.

El lunes feriado y día de desfile por la avenida España, la jornada comenzará con heladas generalizadas y a la tarde habrá un leve ascenso de la temperatura. El cielo estará de mayormente despejado a parcialmente nublado.