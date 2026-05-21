Tilisarao inaugurará la Plaza de la Virgen del Fuego, una obra que transforma la fe

Este sábado 23 de mayo, Tilisarao vivirá una jornada cargada de significado. La inauguración de la Plaza de la Virgen del Fuego marcará la culminación de una obra que combina infraestructura urbana, identidad local, fe y desarrollo comunitario en un mismo espacio.

Ubicada junto a la Capilla de Nuestra Señora Inmaculada, entre las calles Los Inmigrantes y Poeta Agüero, la nueva plaza fue concebida como un lugar de encuentro y contemplación, pero también como un homenaje permanente a uno de los episodios más recordados por la comunidad: la manifestación de la Virgen Inmaculada, acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva de Tilisarao desde hace 33 años.

La obra abre una nueva etapa para ese sector de la localidad. Allí donde antes existía un espacio deteriorado y abandonado, hoy emerge un proyecto de casi 4.000 metros cuadrados pensado para integrar naturaleza, espiritualidad y vida comunitaria.

Un homenaje a la historia y a la fe de Tilisarao

La Plaza de la Virgen del Fuego nació con una premisa clara: preservar y resignificar un acontecimiento que marcó profundamente la identidad espiritual de la localidad.

Para miles de vecinos, la historia de la Virgen constituye mucho más que un recuerdo religioso. Es parte del patrimonio cultural de Tilisarao, una experiencia compartida que atravesó generaciones y consolidó una de las expresiones de fe más representativas de la región.

Esa dimensión simbólica está presente en cada aspecto del proyecto. “La plaza resguardará para siempre aquel momento histórico de la aparición entre las llamas de nuestra Virgen Inmaculada y se convertirá en un lugar donde la fe y la comunidad puedan encontrarse todos los días”, destacan desde el municipio.

Una intervención urbana de gran escala

Más allá de su valor simbólico, la obra incorpora una importante transformación física del sector.

El proyecto contempla cerca de 1.900 metros cuadrados de senderos, canteros y áreas intervenidas.

La propuesta paisajística incluye césped natural y una selección vegetal especialmente diseñada para combinar valor estético, adaptación climática y significado religioso.

La plaza incorpora además bancos, cartelería informativa, sectores accesibles para personas con movilidad reducida y espacios de descanso distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido.

La intervención también incorpora criterios contemporáneos de sustentabilidad y eficiencia. Uno de los aspectos destacados es la instalación de iluminación LED ornamental de bajo consumo.

La obra más ambiciosa financiada con recursos propios

La concreción de la Plaza de la Virgen del Fuego representa además un hito para la gestión municipal encabezada por el intendente Juan Manuel Olguín.

La obra demandó una inversión cercana a los 210 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos genuinos de la Municipalidad de Tilisarao, una decisión que permitió avanzar con el proyecto sin depender de aportes externos para su ejecución.

El emprendimiento refleja una política de inversión sostenida en infraestructura comunitaria y puesta en valor de los espacios públicos, una de las líneas de trabajo impulsadas por la actual administración municipal.

Desde el inicio de la gestión, Juan Manuel planteó la necesidad de desarrollar obras capaces de mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la identidad local y generar nuevos atractivos para quienes visitan la localidad.

La Plaza de la Virgen del Fuego sintetiza esos objetivos: rescata un símbolo profundamente arraigado en la comunidad, crea un nuevo ámbito de encuentro ciudadano y proyecta a Tilisarao como un destino con potencial para el turismo religioso y cultural.

“Este espacio será mucho más que una plaza: será un lugar de fe, de unión y de identidad para Tilisarao”, expresó el jefe comunal al presentar la iniciativa.

Una inauguración abierta a toda la comunidad

La inauguración oficial tendrá lugar este sábado 23 y contará con una programación especialmente pensada para las familias.

Las actividades comenzarán a las 15:00 con una feria de emprendedores locales “Casa Bárbara”. A las 17:30 se celebrará la Santa Misa y, finalmente, a las 19:00 se realizará el acto oficial de inauguración.

La jornada concluirá con chocolate caliente y tortas fritas para compartir entre vecinos, visitantes y familias que participen de la celebración.

La expectativa es que la nueva plaza se convierta en un espacio vivo, utilizado diariamente por la comunidad para el encuentro, el descanso, las actividades culturales y las expresiones de fe.

Con su inauguración, Tilisarao no sólo suma una nueva obra pública. También incorpora un símbolo. Un lugar donde la memoria de un acontecimiento que marcó a generaciones encuentra una expresión permanente en el paisaje urbano.

Un espacio destinado a conservar viva esa llama que, según la tradición local, sigue iluminando el corazón de la comunidad y que ahora tendrá un nuevo hogar en la Plaza de la Virgen del Fuego.