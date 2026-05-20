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Reemplazo de Olagaray

Concejales piden que se llame a elección para elegir el intendente de Potrero de los Funes

El Concejo Deliberante aprobó una resolución intimando para  que en 5 días llame a una votación. “La gente quiere elegir” al reemplazante del fallecido jefe comunal.

Por redacción
| Hace 4 horas

Los concejales Navila Bustos y David de la Reta informaron sobre la resolución que este miércoles aprobó el Concejo Deliberante, en la que intiman a Cristina Vallejo, a cargo interinamente del Ejecutivo Municipal, a que llame a una elección para elegir un nuevo intendente,  tras la muerte de Ignacio “Nacho” Olagaray.

 

En el pronunciamiento se establece un plazo de cinco (5) días para que se haga la convocatoria a los fines de que en 60 días los vecinos y vecinas vuelvan a votar “para elegir a quien quiere que los represente” al frente de la administración municipal.

 

“Queremos que se respete la Constitución, que es lo que está pidiendo la población”, recalcaron los ediles que representan a Compromiso Federal y Potrero Activo.

 

Apuntaron que en esta resolución aclaratoria del Acta de Sesión N°9,  también se establece el mecanismo para que Vallejo, una vez finalizado el interinato, vuelva a integrarse al Concejo Deliberante.

 

 

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