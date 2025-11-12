Cuatro heridos al estrellarse un automóvil contra un puesto de ventas

Los primeros informes indican que una mujer perdió el control del Renault Sandero que conducía (la acompañaba su hijo) y terminó impactando contra un kiosco, donde se encontraban al menos tres personas adultas.

El saldo del fuerte choque fue que los ocupantes del local resultaron heridos y fueron asistidos por personal de emergencia, que procedió a su traslado a un centro de salud.

También la conductora del vehículo y el menor que la acompañaba también fueron trasladados para recibir atención médica.

El marido de la propietaria del local, dijo que el vehículo la embistió cuando estaba sentada en el costado norte y que por el impulso cayó en un arroyo, desde donde la rescataron.

La hija de la comerciante y su cuñada también fueron colisionada por el Sandero Stepway. Las tres fueron hospítalizadas.

Foto: captura video Observador Puntano