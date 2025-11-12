  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

23°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

23°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Acceso a Potrero de los Funes

Cuatro heridos al estrellarse un automóvil contra un puesto de ventas

Ocurrió este miércoles a la tarde, en la zona de Quebrada de los Cóndores.

Por redacción
| Hace 3 horas

Los primeros informes indican que una mujer perdió el control del Renault Sandero que conducía (la acompañaba su hijo) y terminó impactando contra un kiosco, donde se encontraban al menos tres personas adultas.

 

El saldo del fuerte choque fue que los ocupantes del local resultaron heridos y fueron asistidos por personal de emergencia, que procedió a su traslado a un centro de salud.

 

También la conductora del vehículo y el menor que la acompañaba también fueron trasladados para recibir atención médica.

 

El marido de la propietaria del local, dijo que el vehículo la embistió cuando estaba sentada en el costado norte y que por el impulso cayó en un arroyo, desde donde la rescataron. 

 

La hija de la comerciante y su cuñada también fueron colisionada por el Sandero Stepway. Las tres fueron hospítalizadas. 

 

 

Ampliaremos 

 

 

Foto: captura video Observador Puntano

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo