Con toda la estructura y el aparato del Estado, el poggismo ganó por 7 votos ajustadísimos

La jornada electoral en Potrero de Los Funes dejó una noche reñidísima. Ya en los minutos posteriores al cierre de los comicios, se hablaba de una puja pareja entre Ignacio Olagaray (candidato de Poggi con la Alianza Ahora San Luis) y Daniel Orlando (del Frente Potrero Activo).

Durante la jornada, el vicegobernador, Ricardo Endeiza, se mostró "preocupado". En la imagen se muestra "controlando" el padrón.

Finalmente, según resultados provisorios, el poggismo se quedaría con la Comuna por una diferencia de apenas 7 votos. Asimismo, todo se dirimirá en el escrutinio definitivo.

Daniel Orlando se mostró muy esperanzado y feliz por los resultados. Foto: El Diario.



"La semana que viene seguramente vamos a ir al escrutinio definitivo y vamos a ver. Por 7 votos nos gana Poggi. No el candidato, Poggfi", expresó Orlando en diálogo con la prensa. El dirigente se mostró muy esperanzado y contento, ya que su espacio se quedó con 2 bancas del Concejo Deliberante.

La gente del Frente Potrero Activo festejó los resultados. Se quedaron con 2 bancas. Foto: El Diario.



Con la cantidad de votos, el espacio de Orlando pudo ingresar a David De La Reta y a Navila Bustos Zuccaro al cuerpo legislativo local. Por su parte, del espacio poggista solo ingresa Cristina Vallejo.



De acuerdo a los datos que circulan, Olagaray consiguió 756 votos. Daniel Orlando logró 749 votos y Damián Gómez marcó 298 votos.

