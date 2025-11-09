Democracia y participación: la voz de los candidatos a intendente

Desde temprano, una importante cantidad de vecinos se acercaron a las instalaciones de la Escuela Nº 267 "Gobernador Eriberto Mendoza". En medio de ello, los candidatos ejercieron su derecho cívico y trazaron importantes declaraciones. Confianza, esperanza y fe, fueron las principales sensaciones de los referentes políticos.



Cerca de las 10:30, Alfredo Stagnitta, quien compite por la Comuna bajo el sello de la Agrupación Movipro, emitió su voto. "Cada vecino tiene una llave para abrir nuevos caminos", expresó en diálogo con El Diario de la República. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de la participación ciudadana y destacó que todos los vecinos tienen la oportunidad de proyectar el futuro. "Ningún voto es chiquito", aseveró.



Minutos más tarde, Guadalupe Arrascaeta, la única candidata mujer a la intendencia, se acercó a ejercer su derecho cívico. "Quiero agradecer a los fiscales y a la gente de la Escuela Eriberto Mendoza por la atención. Invito a todos los vecinos, a los votantes, que se acerquen y realicen este acto tan importante", manifestó.



"Me siento bien, gracias a Dios. Con esperanza", añadió.



En ese lapso, también se acercó Daniel Orlando, candidato a intendente por el Frente Potrero Activo. Compartió su alegría por el cariño de la gente y se mostró muy conforme con la campaña que efectuó, especialmente por el trabajo que desplegó su equipo, con el aporte invaluable de los vecinos.



"Estamos festejando un acto democrático, algo que tanto nos costó con muchos compañeros en su momento. En lo personal, estoy con mucha expectativa, mucha fe en Dios y en el pueblo. Es importante que haya mucha concurrencia y que la gente exprese su voluntad", puntualizó.



Ignacio Olagaray, candidato de la Alianza Ahora San Luis, publicó en sus redes sociales dos fotos. Una donde está él mismo votando y otra donde se muestra en compañía con sus hijos. "Siempre es una alegría participar y hacerlo en familia, con la esperanza de que cada voto nos acerque al futuro que queremos para Potrero", indicó.



Sobre el mediodía, Tomás Napoleón Sarmiento, quien busca llegar a la Comuna de la mano del Movimiento Vecinal Potrero de Los Funes, puso en relevancia el ejercicio cívico, destacando que "cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen".



Por otro lado se mostró muy crítico en cuanto a lo que implica operativamente la jornada electoral: "Es la última elección del año del país. Se gasta mucho dinero en estas actividades, deben tomar conciencia los que gobiernan y hacer un buen uso del dinero de los contribuyentes".



Por su parte, estiman que Damián Gómez Tefectuará su voto en horas más cercanas a la tarde. Por la mañana, sufragó el candidato a concejal, Hernán Sosa Araujo, quien lo acompaña en el camino electoral.

A las 16:00, la Justicia Electoral provincial informó que había votado el 57% del padrón.

