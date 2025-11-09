Potrero de Los Funes: importante afluencia de votantes desde la mañana

La gente elige el rumbo de los próximos 4 años para la localidad. Foto: El Diario.

Las primeras imágenes de la jornada electoral en Potrero de Los Funes, evidencian que los vecinos se levantaron temprano para ejercer su derecho cívico. Si bien aún resta ver cómo se mueven las próximas horas, ya ha participado mucha gente. Se calcula que ya pasaron más de 50 electores por mesa.

La mañana tuvo amplia concurrencia. Foto: El Diario.



De acuerdo a estimaciones a las que accedió El Diario de la República, el 80% de los votantes son personas de otras provincias que se radicaron en la localidad. Los comicios se desarrollan con normalidad.

Datos claves



El único centro de votación, la Escuela Nº 267 “Gobernador Eriberto Mendoza”, abrió sus puertas a las 8 de la mañana. La jornada cívica, donde se elegirá al próximo intendente y a tres concejales, se extenderá hasta las 18.

La gente vota en Potrero de Los Funes. Foto: El Diario.



Con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), un total de 3.054 electores están habilitados para ejercer su derecho. Del total de electores, el padrón se compone de 1.482 mujeres, 1.571 varones y un elector no binario.



Hay nueve mesas destinadas a electores nacionales y una mesa especial para los 24 votantes extranjeros habilitados.

