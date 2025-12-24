Alerta por tormentas para Nochebuena y Navidad en el centro y norte de San Luis

El sistema de monitoreo climático emitió una alerta meteorológica que rige para la Nochebuena y las primeras horas de la Navidad en el centro y norte de la provincia de San Luis. El aviso estará vigente hasta la madrugada del jueves 25, con pronóstico de lluvias y tormentas de diversa intensidad.

Según el informe oficial, durante lo que resta de la jornada de este miércoles y la madrugada del jueves podrían registrarse precipitaciones intensas, caída ocasional de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento de consideración, fenómenos que podrían generar inconvenientes durante las celebraciones.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen los departamentos Ayacucho, San Martín, Belgrano, Junín, Pringles y Chacabuco, además del sector norte de los departamentos Pueyrredón y Pedernera.

Desde los organismos de emergencia recomendaron a la población extremar las medidas de precaución, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del alerta.