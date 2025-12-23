  • Nuestras redes
28°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

Doble crimen

Peralta y Crisito pasaron ante la Justicia en silencio

Los dos acusados de matar de casi 150 puñaladas a una mujer y su hija llegaron a Villa Mercedes y fueron llevados a la audiencia de formulación de cargos. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Este martes, en los tribunales de Villa Mercedes se empezó a definir la situación judicial de los dos  presuntos responsables del asesinato de Vanesa Zanni y de su hija, Tatiana, cometido en una vivienda del barrio San José, en Villa Mercedes.

 


Ambas murieron como consecuencia de cientos de puñaladas que recibieron en un ataque que se especula fue cometido el jueves de la semana pasada a la madrugada.

 

Axel Emiliano Crisito y Dayana Macarena Peralta fueron detenidos en La Pampa, tras un dato clave de una vecina de la ciudad que viajaba a Mar del Plata. La mujer observó que la pareja que caminaba por la banquina de la ruta nacional 188 (cerca de Realicó) reunía las características de los buscados como autores del atroz asesinato y de inmediato le avisó al periodista Daniel Gutiérrez, quien se encargó de transmitir el dato crucial a la Policía.

 


En la primera audiencia, Dayana Macarena Peralta fue asistida por la Defensora de Niñez y Adolescencia; en tanto que Crisito también recurrió al auxilio de un defensor estatal. 

 

