  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Lo acusan de estafas

El infiel empleado de un lubricentro

Se había ganado la confianza de los dueños del negocio y era el único empleado autorizado a cobrarle a los clientes. Les daba un alias muy parecido al de la firma, pero que era de su cuenta personal. Le inhibieron los bienes. 

Por redacción
| Hace 6 horas
Imagen generada por ChatGPT.

Durante al menos dos años, el empleado de un lubricentro de la avenida España estafó a clientes y a sus patrones por una cifra que iría de los 3 a los 16 millones de pesos. El hombre –que había ganado la confianza de sus empleadores- les pasaba a los dueños de los autos que hacían el service en el lugar un alias que enviaba el dinero a una cuenta personal.

 

 

La semana pasada, la Justicia de San Luis le inhibió los bienes al acusado por el término de 120 días en los que el hombre no podrá vender, donar, hipotecar o transferir sus bienes. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías N° 4 Luciana Banó a instancias del fiscal Esteban Roche.

 

 

Fue justamente ese funcionario quien hizo un resumen de los hechos en la audiencia de formulación de cargos y dijo que el imputado trabajó durante varios años en relación de dependencia en un reconocido lubricentro de San Luis. Debido a la confianza que generó con sus jefes, desde el 2011 era el único empleado autorizado a cobrar a los clientes.

 

 

Esa característica terminó por perjudicarlo en la causa, ya que cuando los propietarios del negocio empezaron a notar el faltante de dinero, las primeras sospechas cayeron sobre el infiel.

 

 

La maniobra del acusado consistía en darle a los clientes un alias de pago muy parecido al que oficialmente tiene el negocio. Eso, más el conocimiento que los dueños de los autos tenían del empleado no los hizo dudar en ningún momento y transferían las sumas a la cuenta personal del presunto estafador.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

    Más Noticias

    Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo