Dos accidentes en las rutas de San Luis

El fin de semana que cerró con un masivo accidente que protagonizaron chicos y jóvenes motoqueros, también incluyó otros dos accidentes que dejaron como saldo cinco lesionados, entre ellos una mujer embarazada.

El primero ocurrió el domingo, alrededor de las 15:30, en el cruce de las calles Franco Pastore y Río Turbio, en la ciudad de San Luis, que fue escenario de la colisión entre dos motocicletas: una de ellas circulaba por calle Río Turbio en sentido oeste-este y la otra lo hacía por calle Franco Pastore en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados los conductores de ambos rodados, así como una acompañante que se trasladaba en una de las motocicletas.

Los peritos de Accidentología Vial certificaron que los conductores no habían consumido alcohol.

El domingo a la mañana frente a la estancia “El Liebral”, en la autopista N° 55, también ocurrió una emergencia, de acuerdo al informe de la Comisaría Distrito 20.ª de Nueva Galia. Dos jóvenes de 21 y 23 años, que se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger y por razones que se tratan de establecer, perdieron el control del vehículo, que quedó ubicado en la banquina este, con orientación sur–norte.

Ambos fueron llevados al Hospital de Nueva Galia y, posteriormente, al Hospital de Villa Mercedes, para recibir atención médica de mayor complejidad. Allí los médicos debieron trabajar con especial cuidado, ya que la joven que iba en el rodado estaba embarazada.

La pick up fue secuestrada por una disposición judicial.