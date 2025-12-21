  • Nuestras redes
En La Pampa

Detuvieron a la pareja sospechosa de matar a Vanesa y Tatiana

Estaban en el límite con San Luis, en Quetrequén. En breve los trasladarán a la provincia para continuar con las dirigencias judiciales. La hija y hermana de las víctimas había reclamado celeridad. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Los investigadores del crimen de Vanesa Zanni y su hija Tatiana corrían con una desventaja grande en la búsqueda de los presuntos asesinos. Quienes apuñalaron a madre e hija en una casa del barrio San José de Villa Mercedes contaron con varios días para emprender la huida y esconderse en cualquier lugar, incluso fuera de la provincia.

 

 

Por eso, uno de los primeros pasos que hicieron los oficiales fue buscar colaboración con las policías de las provincias vecinas. Las primeras alertas corrieron hace Mendoza, Córdoba y La Pampa.

 

 

Así fue que esa provincia lindante al sur con San Luis, los oficiales encontraron a Dayana Macarena Peralta y Axel Emiliano Crisito, la pareja que desde el primer momento los investigadores tuvieron como sospechosa del homicidio. La joven, de 21 años y con algunos inconvenientes de salud, tendría una relación estrecha con las dos mujeres.

 

 

El domingo a la madrugada, la Policía de La Pampa detuvo sobre la ruta nacional 188 a dos personas que respondían al perfil que le habían enviado desde Villa Mercedes. La pareja estaba entre Quetrequén y Maisonnave, muy cerca del límite con San Luis.

 

 

La Policía de la provincia se limitó a informar que se logró la detención de dos personas, un hombre y una mujer, mayores de edad, “que son de interés para la Justicia en el marco de la investigación por el hecho ocurrido en la ciudad de Villa Mercedes”.

 

 

Si bien el doble crimen fue descubierto el sábado 20 a la mañana, las primeras averiguaciones indican que madre e hija llevaban varios días muertas cuando las encontraron apuñaladas en su vivienda de la calle Leonismo Argentino. Es por eso que los sospechosos contaron con mucho tiempo para planificar y ejecutar sus movimientos de huida.

 

 

Ahora detenidos, Peralta y Crisito serán trasladados en las próximas horas a San Luis para continuar con los trámites correspondientes.

 

 

