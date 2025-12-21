Mientras la Policía continúa la búsqueda de la pareja a la que tiene en la mira por el doble crimen que sorprendió a Villa Mercedes el sábado 20 a la mañana, la familia de las víctimas se expresó en las redes sociales con un mensaje breve y sentido: “No tengo palabras”, dijo Sol Josefina Di Matteo, la hija de Vanesa Zanni, quien fue apuñalada en su casa del barrio San José.

La joven hizo su despedida pública con unas breves y sentidas palabras que se viralizaron en su ciudad: “Las amo para toda la mi vida; para toda mi vida bebé hermosa. Vieja, gracias por darme la vida”, escribió la joven en referencia a su madre y su hermana, Tatiana, también asesinada.

Más tarde, en un segundo posteo, Sol fue más dura con su mensaje en el que pidió Justicia, rápido: “Que esto no quede así. Esto no tiene que quedar así”, escribió.

Tatiana, la nena asesinada.

La joven, que compartió fotos de sus familiares asesinadas, exigió por la aparición de los culpables y pidió que compartan las publicaciones en donde se buscan a Daiana Macarena Peralta y Axel Emiliano Crisito, quienes son en las primeras averiguaciones parte de la acción criminal.

La hija de Zanni pidió además que no sea un caso más en San Luis. “Por mi mamá... Por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte”, sostuvo la mujer, quien agregó que “hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa”.