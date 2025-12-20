Buscan a una pareja por el doble asesinato en Villa Mercedes

El doble asesinato en Villa Mercedes conmocionó a toda la provincia. Las autoridades investigan los hechos y tratan de armar el rompecabezas de lo que ocurrió. Según información a la que accedió El Diario de la República de manera extraoficial, el jefe de la Policía de la provincia, Pablo Vieytes, emitió un requerimiento para buscar a una pareja vinculada al brutal caso.



La solicitud de paradero y demora apunta a Daiana Macarena Peralta, de 21 años, con domicilio en Villa Mercedes. La mujer es de contextura física delgada, tez morena y cabello corto de color negro. También buscan a Axel Emiliano Crisito, de 25 años, con domicilio en la misma ciudad; es de contextura física media, estatura baja, tez morena y pelo corto.



Ambos aparentemente poseen como característica particular un retraso madurativo y se encuentran indocumentados.

