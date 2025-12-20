Asesinaron a puñaladas a madre e hija y buscan a una sospechosa

Las temerosas sospechas iniciales se confirmaron entre los investigadores del hecho que el sábado a la mañana sacudió a Villa Mercedes. Vanesa Zanni y su hija de 13 años fueron asesinadas en su casa del barrio San José, que se tiñó de rojo y dolor en el fin de semana previo a la Navidad.

Según las informaciones policiales, las mujeres fueron apuñaladas en el interior de su vivienda por razones que se tratan de establecer. Los oficiales de la división Delitos, bajo la coordinación de la fiscal Gisela Milstein, delinearon rápidamente un perfil sospechoso y van en busca de pruebas que lo apuntalen.

Una mujer que habría estado viviendo bajo el mismo techo de manera ocasional es seguida de cerca por los investigadores, aunque no saben dónde está después del episodio, que por ahora no tiene fecha concreta de sucedido. Lo que parece claro es que la sospechosa sería una mujer joven, que hace pocos días fue buscada por la Policía por pedido de su padrastro, quien radicó la solicitud de paradero.

La joven tendría algún grado de discapacidad y estuvo apenas 24 horas perdida hace dos semanas, ya que al día siguiente de la exposición del caso apareció sana y salva.

Zanni, la víctima, habría sido parte del Programa Familias Solidarias. Además era una vecina muy querida en el barrio y fueron justamente los habitantes de las viviendas cercanas las que advirtieron su ausencia desde hace algunos días y se preocuparon.

La casa que ocupaba con su hija está sobre el final de la calle Leonismo Argentino, cerca de la costanera del Río Quinto, un lugar al que se accede por una calle de tierra.