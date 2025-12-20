Conmoción en Villa Mercedes: encontraron muertas a dos mujeres adentro de su casa

Dos mujeres fueron encontradas sin vida en una casa de Villa Mercedes y la consternación y la sorpresa se apoderó de la ciudad ante la posibilidad cierta de que se trate de un doble femicidio. Hasta el mediodía del sábado, la hora del hallazgo de los cadáveres, la información era muy escueta.

El macabro hallazgo se produjo en una casa de la calle Leonismo Argentino, en el barrio San José, cerca de la costanera del Río Quinto. La vivienda está en el extremo sur de la calle de tierra. Allí, según las primeras informaciones, trabajaron la división Homicidios de la Policía y el fiscal de turno para averiguar detalles del caso y tener una versión más concreta de lo sucedido.

Una de las víctimas fatales sería Vanesa Zanni, una mujer de poco más de 40 años, conocida en el vecindario y que sería parte del programa Familias solidarias, un dato que no sería menor a la hora de buscar las explicaciones del hecho. La otra víctima sería su hija.

Fue una vecina que ante la ausencia de las mujeres en la zona llamó a la puerta de la hace ya unos días y no recibió respuestas. Al pasar el tiempo insistió y como el silencio continuaba se decidió a llamar a la policía.