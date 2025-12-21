Por la oscuridad de la ruta, volcó un camión en el acceso a Villa Mercedes

La oscuridad que reina por las noches en la intersección de la ruta 8 y la Circunvalación, en el ingreso a Villa Mercedes, causó otro accidente en las últimas horas del sábado. En est caso, una camión que transportaba rollos de alambre volcó y dejó buena parte de su carga esparcida por la ruta.

Aparentemente el conductor del camión Iveco 440 perteneciente a la empresa II-WAY no alcanzó a divisar lo marcado de la curva y al hacer la maniobra brusca no pudo controlar a su vehículo. El camionero es de nacionalidad brasileña y transportaba la pesada mercadería.

Tras el accidente, los socorristas detectaron que el chofer tenía un corte profundo en su ceja izquierda, que requería puntos de sutura, pero el trabajador se negó a ser trasladado a una clínica asistencial.