28°SAN LUIS - Sabado 20 de Diciembre de 2025

País

País

Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

Fue llevada al sanatorio Otamendi.

Por redacción
| Hace 1 hora
Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Ámbito Financiero.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

 


Fernández de Kirchner fue llevada al sanatorio Otamendi con un dolor abdominal, según fuentes cercanas.

 


"Los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico", explicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense.

 


Ámbito Financiero/La Nación.

 

