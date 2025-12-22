Un grupo de chicos en moto protagonizó un masivo accidente en la ruta 147

Un grupo de jóvenes que suelen transitar en sus motos por la ruta 147, cerca del cruce con la ruta de Pescadores, se accidentó de manera muy extraña y requirieron la atención de varias ambulancias que llegaron al lugar para socorrerlos.

Los chicos accidentados pertenecen a un grupo de motoqueros que en algunas ocasiones llegan a 40 y que recorren las rutas en horarios nocturnos. El masivo accidente ocurrió el lunes a las 2 de la mañana.

Si bien las causas del hecho no están claras, la presunción indica que uno de los motociclistas que iba en la caravana perdió el control del rodado y se cayó, lo que provocó que muchos de sus compañeros que venían detrás corrieran la misma suerte.

El escenario con que se encontraron oficiales, enfermeros y vecinos que asistieron al lugar fue de varias motos tiradas al costado de la ruta, con sus ocupantes, en su mayoría jóvenes, a su lado, lastimados o recostados en el suelo, en medio de la noche.

No informó la cantidad de accidentados que fueron asistidos por los médicos, pero algunas fuentes calculan que fueron más de 10.