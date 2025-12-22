  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

17°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025

Peligroso

Un grupo de chicos en moto protagonizó un masivo accidente en la ruta 147

El lunes a la madrugada, un grupo de motoqueros tuvo que ser asistido por varias ambulancias ante la caída de varios de ellos. Hubo un gran despliegue de personal médico y policial.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un grupo de jóvenes que suelen transitar en sus motos por la ruta 147, cerca del cruce con la ruta de Pescadores, se accidentó de manera muy extraña y requirieron la atención de varias ambulancias que llegaron al lugar para socorrerlos.

 

 

Los chicos accidentados pertenecen a un grupo de motoqueros que en algunas ocasiones llegan a 40 y que recorren las rutas en horarios nocturnos. El masivo accidente ocurrió el lunes a las 2 de la mañana.

 

 

Si bien las causas del hecho no están claras, la presunción indica que uno de los motociclistas que iba en la caravana perdió el control del rodado y se cayó, lo que provocó que muchos de sus compañeros que venían detrás corrieran la misma suerte.

 

 

El escenario con que se encontraron oficiales, enfermeros y vecinos que asistieron al lugar fue de varias motos tiradas al costado de la ruta, con sus ocupantes, en su mayoría jóvenes, a su lado, lastimados o recostados en el suelo, en medio de la noche.

 

 

No informó la cantidad de accidentados que fueron asistidos por los médicos, pero algunas fuentes calculan que fueron más de 10.

 

 

